После ослабления карантина в ХМАО увеличилось число заболевших

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО за сутки резко вырос. Со вчерашнего показателя 0,77, что соответствует нормам второго этапа снятия карантина, он поднялся до 0,87. При этом больше всего заболевших в Нижневартовске. Всего же коронавирусом заболели 85 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 51 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 24 человек зафиксирована пневмония, у 10 югорчан инфекция протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 75 случаях. По 10 случаям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Лидером антирейтинга второй день подряд остается Нижневартовск, где за минувшие сутки коронавирусом заболели 30 человек. Вся картина распространения коронавируса по региону выглядит так:
- Нижневартовск — 30;
- Сургут — 15;
- Сургутский район — 6;
- Ханты-Мансийск — 6;
- Нефтеюганский район — 5;
- Октябрьский район — 4;
- Радужный — 4;
- Нефтеюганск — 3;
- Нягань — 3;
- Урай — 2;
- Покачи — 2;
- Когалым — 1;
- Белоярский район — 1;
- Мегион — 1;
- Лангепас — 1;
- Нижневартовский район — 1
Всего: 85 человек
По данным департаменте здравоохранения ХМАО, состояние 45 пациентов оценивается как тяжелое, 33 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 155 человек.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили режим самоизоляции для пожилых, беременных и больных хроническими заболеваниями людей до шестого сентября. При этом ввели и послабления — открыты бани, а частным школам разрешили групповые занятия.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «