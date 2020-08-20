После ослабления карантина в ХМАО увеличилось число заболевших

Среди заболевших — жители крупных городов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО за сутки резко вырос. Со вчерашнего показателя 0,77, что соответствует нормам второго этапа снятия карантина, он поднялся до 0,87. При этом больше всего заболевших в Нижневартовске. Всего же коронавирусом заболели 85 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 51 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 24 человек зафиксирована пневмония, у 10 югорчан инфекция протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 75 случаях. По 10 случаям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Лидером антирейтинга второй день подряд остается Нижневартовск, где за минувшие сутки коронавирусом заболели 30 человек. Вся картина распространения коронавируса по региону выглядит так:

Нижневартовск — 30;

Сургут — 15;

Сургутский район — 6;

Ханты-Мансийск — 6;

Нефтеюганский район — 5;

Октябрьский район — 4;

Радужный — 4;

Нефтеюганск — 3;

Нягань — 3;

Урай — 2;

Покачи — 2;

Когалым — 1;

Белоярский район — 1;

Мегион — 1;

Лангепас — 1;

Нижневартовский район — 1

Всего: 85 человек

По данным департаменте здравоохранения ХМАО, состояние 45 пациентов оценивается как тяжелое, 33 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 155 человек.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили режим самоизоляции для пожилых, беременных и больных хроническими заболеваниями людей до шестого сентября. При этом ввели и послабления — открыты бани, а частным школам разрешили групповые занятия.