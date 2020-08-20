20 августа 2020
19 августа 2020

После ослабления карантина в ХМАО увеличилось число заболевших

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди заболевших — жители крупных городов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО за сутки резко вырос. Со вчерашнего показателя 0,77, что соответствует нормам второго этапа снятия карантина, он поднялся до 0,87. При этом больше всего заболевших в Нижневартовске. Всего же коронавирусом заболели 85 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 51 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 24 человек зафиксирована пневмония, у 10 югорчан инфекция протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 75 случаях. По 10 случаям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Лидером антирейтинга второй день подряд остается Нижневартовск, где за минувшие сутки коронавирусом заболели 30 человек. Вся картина распространения коронавируса по региону выглядит так:

  • Нижневартовск — 30;
  • Сургут — 15;
  • Сургутский район — 6;
  • Ханты-Мансийск — 6;
  • Нефтеюганский район — 5;
  • Октябрьский район — 4;
  • Радужный — 4;
  • Нефтеюганск — 3;
  • Нягань — 3;
  • Урай — 2;
  • Покачи — 2;
  • Когалым — 1;
  • Белоярский район — 1;
  • Мегион — 1;
  • Лангепас — 1;
  • Нижневартовский район — 1

Всего: 85 человек

По данным департаменте здравоохранения ХМАО, состояние 45 пациентов оценивается как тяжелое, 33 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 155 человек.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили режим самоизоляции для пожилых, беременных и больных хроническими заболеваниями людей до шестого сентября. При этом ввели и послабления — открыты бани, а частным школам разрешили групповые занятия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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