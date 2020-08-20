Самолет из Германии, вылетевший за Навальным, сел в Омске

На борту самолета, вылетевшего за Навальным, находятся врачи из Германии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

Самолет с врачами из Германии, вылетевший за блогером Алексеем Навальным, приземлился в Омске. Об этом свидетельствуют данные системы отслеживания рейсов FlightRadar.

В системе видно, как самолет из Германии сел в Омске. «Скорая помощь приближается к Омску, чтобы доставить Алексея Навального в Берлин для продолжения лечения», — сообщает FlightRadar.

Ранее главный врач омской БСМП №1, где находится Навальный, заявлял, что состояние блогера нестабильное, и перевозить его смертельно опасно.

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш считает, что Навального могли отравить. Однако журналистка Юлия Витязева уверена, что отравить блогера могли только его кураторы. По ее словам, госпитализировать Навального могли для привлечения внимания к нему. Также она не исключила, что у него есть проблемы со здоровьем.

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