20 августа 2020

Самолет из Германии, вылетевший за Навальным, сел в Омске

© Служба новостей «URA.RU»
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На борту самолета, вылетевшего за Навальным, находятся врачи из Германии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому после отравления

Самолет с врачами из Германии, вылетевший за блогером Алексеем Навальным, приземлился в Омске. Об этом свидетельствуют данные системы отслеживания рейсов FlightRadar.

В системе видно, как самолет из Германии сел в Омске. «Скорая помощь приближается к Омску, чтобы доставить Алексея Навального в Берлин для продолжения лечения», — сообщает FlightRadar.

Ранее главный врач омской БСМП №1, где находится Навальный, заявлял, что состояние блогера нестабильное, и перевозить его смертельно опасно.

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш считает, что Навального могли отравить. Однако журналистка Юлия Витязева уверена, что отравить блогера могли только его кураторы. По ее словам, госпитализировать Навального могли для привлечения внимания к нему. Также она не исключила, что у него есть проблемы со здоровьем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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