Стакан с чаем, с помощью которого, предположительно, могли отравить блогера Алексея Навального, ему передал его помощник — сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Илья Пахомов. Это значит, что работники кофейни не могли знать, для кого делают напиток, что подтверждается записями с камер наблюдения из аэропорта Томска.
На кадрах из аэропорта видно, как Навальный идет по терминалу с сумкой и документами в руках. После этого он садится за столик, к которому затем подошел Пахомов. «Стаканчик приносит ему Илья Пахомов», — пишет Mash.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера отправили в больницу. Он впал в кому, его состояние оценивается как тяжелое. Из столицы к нему прилетела супруга Юлия Навальная. Однако врачи не пускают ее к мужу. По словам пресс-секретаря блогера Киры Ярмыш, в больнице объяснили это тем, что пациент не дал согласие на посещение, пишет «Подъем».
Тем временем о происшествии уже высказались политологи, которые считают, что за отравлением Навального могут стоять фигуранты его расследований или его же сторонники. В Кремле блогеру пожелали скорейшего выздоровления.
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