Выяснились новые обстоятельства отравления Навального. ВИДЕО

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Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Алексей Навальный получил стакан с чаем от своего помощника Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Блогер Навальный впал в кому после отравления

Стакан с чаем, с помощью которого, предположительно, могли отравить блогера Алексея Навального, ему передал его помощник — сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Илья Пахомов. Это значит, что работники кофейни не могли знать, для кого делают напиток, что подтверждается записями с камер наблюдения из аэропорта Томска.

На кадрах из аэропорта видно, как Навальный идет по терминалу с сумкой и документами в руках. После этого он садится за столик, к которому затем подошел Пахомов. «Стаканчик приносит ему Илья Пахомов», — пишет Mash.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера отправили в больницу. Он впал в кому, его состояние оценивается как тяжелое. Из столицы к нему прилетела супруга Юлия Навальная. Однако врачи не пускают ее к мужу. По словам пресс-секретаря блогера Киры Ярмыш, в больнице объяснили это тем, что пациент не дал согласие на посещение, пишет «Подъем».

Тем временем о происшествии уже высказались политологи, которые считают, что за отравлением Навального могут стоять фигуранты его расследований или его же сторонники. В Кремле блогеру пожелали скорейшего выздоровления.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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