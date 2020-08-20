Владелец свалки, на которую жаловались курганцы, идет в думу

Курганский кандидат в депутаты владеет свалкой в поселке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Кандидат в депутаты в Курганскую облдуму Андрей Алисейко владеет свалкой в Варгашах. На нее жаловались местные жители, так как она располагается в черте населенного пункта. Об этом URA.RU рассказали курганцы.

«Свалка уже размером с девятиэтажное здание. До ближайших жилых домов не больше километра», — отметили жители. При этом на обращения власти отвечали, что размещение полигона твердых бытовых отходов (ТБО) на этом месте разрешено. «Если раньше только из нашего района везли отходы, то сейчас такое ощущение, что со всей области возят», — пояснила местная жительница.

Эксперт в сфере экологии на условиях анонимности пояснил агентству, что захоронение отходов в черте населенного пункта запрещено Федеральным законом «Об отходах производства и потребления». «Сама свалка находится в границах р. п. Варгаши, что запрещено. Кроме того, территория заболочена. Есть участки, куда сваливают отходы, и они просто проваливаются», — пояснил инсайдер.

Общественники написали еще в 2016 году обращение в Росприроднадзор. Ведомство после разбирательства издает приказ (копия имеется в ред.), где свалка попала в число запрещенных. Но буквально в этот же день строчка из приказа с указанием запрета на работу Варгашинского полигона исчезла из приказа.

«Я не знаю, почему нас утром исключили я точно не помню, а вечером обратно включили. В Москву позвонили, они сказали — это ошибка», — пояснил учредитель и директор ООО «Варгашинский полигон» Андрей Алисейко.

Ранее прокуратура Курганской области выявляла на полигоне нарушения санитарного законодательства, которые создавали опасность причинения вреда здоровью граждан. Также Варгашинский и Шуховский полигоны УФАС уличило в сговоре, из-за которого образовалась токсичная свалка за предприятием «Синтез».

Карта размещения Варгашинского полигона Скрин, прtдоставленный читателем URA.RU