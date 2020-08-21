Гули говорил по телефону, когда пришел киллер Фото: Instagram Надира Салифова

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Известная азербайджанская певица Афаг Аслан, которую связывают отношения с вором в законе Надиром Салифовым по кличке Гули, отреагировала на его гибель. Певица выложила в своем Instagram новую фотографию и написала несколько слов.

«Даже не отворачивайся от друга, потому что в нем есть враг. В этой жизни действительно никому нет доверия», — написала Афаг Аслан. Речь идет об обстоятельствах смерти, так как Гули сидел спиной к человеку, которому доверял, а тот его убил выстрелом в затылок.

Ранее, рассказывая в интервью о своих отношения с Гули, певица говорила: «Криминального авторитета тоже родила мать, у него тоже есть родители, и у него тоже есть сердце, как и у каждого из нас, то есть он такой же человек, как и мы все».

Как ранее писало URA.RU, Гули был застрелен в Анталии в номере пятизвездочного отеля Alva donna exclusive hotel spa своим телохранителем 25-летним Хаганом Зейналовым по кличке Хан Ахмедлинский. Заказчиками расправы стали люди из окружения Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский), убитого 18 августа 2016 года по приказу Гули. Зейналов заранее был внедрен к Гули, заслужил доверие и попал в ближайшее окружение мафиози. На четвертую годовщину смерти Ленкоранского он показательно расстрелял Гули.

Гули уехал в турцию осенью 2017 года после 22 лет колонии. Из ИК дистанционно он подмял под себя большинство овощных рынков страны и стал долларовым миллиардером. Гули претендовал на место вора № 1 на постсоветском пространстве и не признал выборы главного вора России, которые прошли в августе 2018 в Лужниках, когда «боссом всех боссов» единогласно выбран 54-летний Олег Шишканов по кличке Шишкан. Гули тогда заявил: «Король нам не нужен».

На смерть Гули певица ответила фотографией в голубом платье Фото: insagram Афаг Аслан