Гули был убит ближайшим соратником Фото: Instagram Надира Салифова

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Опубликован снимок криминального авторитета Хана Ахмедлинского, которого обвиняют в убийстве в законе Надира Салифова по кличке Гули. Снимок опубликован изданием «Прайм Крайм».

На фотографии Хан снялся вместе с Гули. Издание уточняет, что Гули был убит выстрелом в затылок. Ранее сообщалось, что убийцей оказался человек, входивший в ближайшее окружение Гули — Хаган Зейналов, известный по кличкам Хан Ахмедлинский и Хан Бакинский.

Ранее URA.RU писало, что Надир Салифов был убит четырьмя выстрелами в ресторане во время ужина, на который его пригласил Хан Ахмедлинский вечером 19 августа. Стрелок сбежал с места преступления, но позже был задержан полицейскими.

Гули отсидел в колонии 22 года, освободился осенью 2017 года и уехал в Турцию. Еще сидя в колонии, он подчинил под себя большинство овощных рынков России и стал долларовым миллиардером. Первыми присягнули ему и стали платить дань торговцы из Свердловской области, которые ранее подчинялись Ровшану Джаниеву по кличке Ровшан Ленкоранский. Ровшан был застрелен в Турции 18 августа 2016 года, как считается в криминальном мире, по приказу Гули. Кроме Урала Гули контролировал рынки Сибири и юга России, три рынка в Москве также платили ему дань. Гули претендовал на место вора № 1 на постсоветском пространстве и не признал выборы главного вора России, которые прошли в августе 2018 в Лужниках, когда «боссом всех боссов» единогласно выбран 54-летний Олег Шишканов по кличке Шишкан. Гули тогда заявил: «Король нам не нужен». На место Гули в Свердловской области уже объявлены три претендента.

Хан Ахмедлинский и Гули были соратниками по криминальному бизнесу Фото: «Прайм Крайм»