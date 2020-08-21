Российская гиперзвуковая ракета оказалась бесполезной

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе
Дальность поражения ракеты «Циркон» — 400—600 километров Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Российскую гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» невозможно применять на практике. Такое мнение высказали авторы газеты «Военно-промышленный курьер».

По данным издания, «Адмирал Горшков» — единственный корабль, который способен перевозить «Циркон» — не сможет подойти к цели незамеченным. «Самолеты потопят фрегат до того, как он приблизится к авианосцу», — рассказали в издании. Дальность поражения «Циркона» — 400—600 километров. Корабль «Адмирал Горшков» легко обнаружить на таком расстоянии.

Ранее сообщалось, что ракета «Циркон» поступит на вооружение армии России в 2022 году. О планах создать ракету министерство обороны России заявило еще в 2011 году. Испытания оружия стартовали в 2015 году. Первый запуск ракеты произошел с фрегата «Адмирал Горшков». Снаряд пролете 500 километров и поразил наземную цель.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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