Родина губернатора Шумкова получит десятки миллионов на развитие

Село, в котором родился Вадим Шумков, получит 71,6 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 70 млн рублей выделят на ремонт соцобъектов в селе Шастово Варгашинского района Курганской области, в котором родился губернатор Вадим Шумков. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Модернизация объектов произойдет в 2021 году. Общая стоимость проекта — 71,6 млн рублей, из них средства федерального бюджета — 70,8 млн рублей», — уточняют в правительстве региона. На эти деньги, в частности, планируется отремонтировать школу. С момента постройки (1975 год) в ней ни разу не проводился ремонт.

В школьных классах появится современное оборудование. Также планируется обустроить спортплощадку и благоустроить прилегающую территорию. Ремонт проведут и в сельском клубе. В нем откроют факультативы для жителей по музыке, пению и театральному мастерству.

Замгубернатора Владимир Архипов заявил, что часто слышит упреки граждан, что максимальная помощь в ремонтах и благоустройстве направляется только в крупные населенные пункты. «Это не так. Пусть небольшими, но уверенными темпами мы благоустраиваем и сельские территории», — отметил он.

В пресс-службе губернатора URA.RU пояснили, что деньги в село Шастово выделены благодаря участию в программе «Современный облик сельских территорий». В ней будут участвовать и другие села, их определят осенью. Заявка для участия в федеральной программе подготовлена совместно с региональным правительством.

Шумков родился в 1971 году в селе Шастово Варгашинского района. Год назад, перед выборами губернатора, было опубликовано видео, в котором Шумков рассказывает о своем детстве и посещает Шастово.