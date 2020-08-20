Подразделения ППС полиции прибыли к зданию екатеринбургской епархии, где происходит стихийный митинг сторонников схимонаха Сергия — передает с места событий корреспондент URA.RU. У тех, кто держал в руках плакаты, сотрудники МВД начали проверку документов.
«Если бы Вы просто стояли, это бы не было нарушением, а когда достали листок — это уже пикет, — объяснил одному из митингующих лейтенант ППСП. — Одиночные пикеты разрешены, а массовые выступления граждан с листочками — это уже пикетирование». При проверке документов человека выяснилось, что он приехал в Екатеринбург для поддержки отца Сергия из Омска.
Стихийный митинг сторонников схимонаха Сергия возле Екатеринбургской епархии продолжается уже второй день подряд — они требуют, чтобы к ним вышел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и объяснил, зачем были приняты указы о переводе насельников Среднеуральского женского монастыря, где находится отец Сергей, в другие обители.
Участник волнений, участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов заявил накануне помощнику архиерея, что требует созыва поместного собора (съезда РПЦ) из-за ситуации с монастырем отца Сергия.
Церковный суд, напомним, лишил его священного сана за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса, а также в связи с обвинениями в насилии над подростками, прозвучавшими в фильме Ксении Собчак. Решение суда утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В РПЦ считают, что старец незаконно удерживает монастырь и должен освободить его — Сергий же говорит, что не уйдет из обители.
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