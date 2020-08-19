В акции участвует около сотни человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Около сотни сторонников бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия Романова окружили вход в Екатеринбургскую епархию — передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Долгое время толпа стояла перед входом, потом обошла вокруг Ивановской церкви, сейчас стоят во дворе — поют „Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя“», — рассказал репортер URA.RU.

Адепты опального монаха ждут, чтобы к ним выйдет митрополит Кирилл, однако вместо владыки с ними пообщался его советник по правовым вопросам иерей Виктор Явич. В беседе с ним участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, считающий себя духовным чадом отца Сергия, обвинил патриарха Кирилла в экуменизме (сближением с другими религиями).

Поясняя журналистам свою позицию, Соколов потребовал созыва поместного собора: «Если есть какие-то непонятки, должны назначить собор, когда люди собираются вместе и все решают. Давайте созовем его и все выясним, а то ведь чем-то серьезным может все обернуться».

Сходка адептов схиимонаха Сергия возле епархии началась после того, как Сергий объявил боевую тревогу и потребовал защиты у своих сторонников. Это произошло после того, как митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл издал распоряжение о переводе насельниц Среднеуральского женского монастыря в другие обители.

Церковный суд ранее лишил отца Сергия священного сана за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса, а также в связи с обвинениями в насилии над подростками, прозвучавшими в фильме Ксении Собчак. Решение суда утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В РПЦ считают, что старец незаконно удерживает монастырь и должен освободить его — Сергий же говорит, что не уйдет из обители.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU