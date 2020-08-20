В мэрии Шадринска (Курганская область) разместился штаб политической партии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В администрации Шадринска (Курганская область) разместился избирательный штаб «Единой России». После внимания общественников агитационные материалы начали выдавать в подвале. Об этом URA.RU рассказал житель города, коммунист Владимир Шадрин.

«Нас [представителей политических партий] как раз собирал мэр [Виктор Ермишкин]. После встречи я обратил внимание, что в администрации ходят люди с кучей агитационных материалов „Единой России“. Они выходили из кабинета №61, который является залом заседаний. Я заглянул, там все было завалено плакатами и листовками», — пояснил Шадрин.

Другой житель Шадринска отметил, что после внимания активистов и оппозиции, агитационные материалы перенесли в подвал. «Студенты и молодежь приходят в кабинет, где их инструктируют, потом они спускаются в подвал за материалами», — пояснил инсайдер.

Представитель партии «Справедливая Россия» в Шадринске Александр Бухаров рассказал агентству, что, по его мнению, размещение штаба в мэрии является нарушением законодательства. «Здесь используется административный ресурс. Отдается предпочтение одной партии. Штаб не должен по закону находиться в здании мэрии. Мы будет обращаться с жалобами», — пояснил Бухаров.

В пресс-службе администрации Шадринска агентству прокомментировали: «Действительно, с региональным отделением ВПП „Единая Россия“ заключен договор аренды помещения в здании администрации города».

Выборы в Шадринскую городскую думу и в 23 из 24 районных дум состоятся с 11 по 13 сентября. На выборы в органы местного самоуправления был зарегистрирован 801 кандидат. Выборы в Курганскую областную думу также пройдут с 11 по 13 сентября. За места будут бороться кандидаты от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста», «Партии пенсионеров».