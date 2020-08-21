В Свердловской области в ДТП погибли 4 человека, еще 4 ранены. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди погибли в обоих столкнувшихся автомобилях Фото: УГИБДД по Свердловской области

Смертельное ДТП произошло на 103-м километре трассы Екатеринбург-Курган в районе города Каменска-Уральского (Свердловская область). Об этом сообщили URA.RU в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель Hyundai неправильно выбрал скорость на мокрой дороге во время дождя, его выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Peugeot», — сообщили в УГИБДД.

В итоге в Hyundai погибли водитель и его жена, сидевшая на пассажирском сидении. Ребенок на вид 2-3 лет, который был на заднем сидении, госпитализирован. В Peugeot погибли две женщины-пассажирки. Водитель иномарки и дети 4 и 9 лет госпитализированы с множественными травмами.

Выяснилось, что в Peugeot находилась семья из Екатеринбурга, которая возвращалась с отдыха. Они ехали из Кургана в Екатеринбург.

В Госавтоинспекции уточнили, что из-за серьезности происшествия на место ДТП выехали руководители УГИБДД области во главе с начальником Алексеем Кисляковым.

Фото: УГИБДД по Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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