20 августа 2020
19 августа 2020

В ХМАО родители отказываются отправлять детей в школы. ПРИЧИНЫ

© Служба новостей «URA.RU»
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Родители бояться, что учителя заразят детей, а организовать по-настоящему раздельное обучение не получится Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из-за того, что учителям разрешили не носить маски, а справки о состоянии здоровья нужны не всем ученикам, родители стали бояться отпускать детей в школу. Об этом URA.RU рассказали несколько педагогов ХМАО.

«Эти же родители месяц назад говорили о том, что коронавируса нет, что маски носить не нужно и отпускали детей на улицу. А сейчас боятся, что учителя заразят детей в замкнутом пространстве», — заявила директор школы из Нижневартовска.

Также многие родители недовольны и тем, что учиться детям придется в две смены. «Ребенок сам в школу собраться не может. А теперь что, мне ее по утрам одевать, чтобы она в этом ходила до школы?» — задается вопросом Ирина Антонова из Ханты-Мансийска.

В департаменте образования ХМАО рассказали, что решение о том, кто и в какую смену будет учиться, школы принимают самостоятельно. А маски учителя могут не надевать только при соблюдении 1,5 м дистанции. Более того, все педагоги пройдут медкомиссию, дети будут заходить в школу через разные двери, а перемены и походы в столовую будут раздельными. Но многие из опрошенных журналистом URA.RU родители считают, что на время эпидемии лучше перевести ребенка на домашнее обучение.

Ранее URA.RU писало, что детям, которые 1 сентября пойдут в школу, не нужно в массовом порядке получать справки о состоянии здоровья. Подобные документы потребуются только тем, кто болеет коронавирусом сейчас или находится в списке контактных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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