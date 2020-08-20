Чиновник из ХМАО раскрыл криминальную схему на 50 млн рублей

Сотрудник управления информационных технологий и связи Сургута Денис Иванов помог полиции в раскрытии особо крупного мошенничества, где ущерб составил порядка 50 миллионов рублей. Обстоятельства уголовного дела URA.RU раскрыл сам работник мэрии.
«Одна организация украла у другой порядка 50 миллионов рублей. Изъятые в ходе обысков жесткие диски оказались пустыми. Мы восстановили информацию, бухгалтерские документы и обнаружили, что деньги выводились через аффилированные компании и фирмы-однодневки. Предоставили это органам, они провели экспертизу. Расследование уголовного дела в стадии завершения», — сообщил Иванов.
В пресс-службе мэрии Сургута сообщили, что Иванову было вручено благодарственное письмо от УМВД Югры. «Он сам когда-то работал в отделе по борьбе с компьютерными преступлениями, а также помогал коллегам в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и экономическими правонарушениями», — прокомментировали в городской администрации.
Ранее URA.RU сообщало, что вице-мэр Сургута Алексей Жердев принимал участие в спасении школьников, которые провалились в вентиляционную шахту жилого комплекса, в котором он сам проживал. Пострадавших затем госпитализировали.
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