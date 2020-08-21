Михаила Ефремова уже судили в молодости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре Москвы, в 90-х годах уже судили по уголовной статье. Тогда артисту удалось избежать судимости благодаря амнистии.

В 1997 году Ефремов был привлечен к уголовной ответственности по статье 115 Уголовного Кодекса РФ. В распоряжении NEWS.ru оказался документ об амнистии актера. О сути этого уголовного дела ничего не сообщается, известно лишь, что актер обвинялся в умышленном причинении лёгкого вреда, «вызвавшего кратковременное расстройство здоровья».

Ходатайство об амнистии в суд писал сам Ефремов. Он просил прекратить его уголовное дело. «До вступления в силу постановления Государственной Думы Федерального Собрания от 24 декабря 1997 года „Об объявлении амнистии“, суд считает необходимым <…> дело в отношении Ефремова прекратить», — указано в постановлении Тверского суда от 31 июля 1998 года. Также стало известно, что в октябре 2019 года актер совершил наезд на другую машину.

В данный момент актера судят за пьяное ДТП в центре Москвы, из-за которого погиб водитель встречного автомобиля Сергей Захаров. Ефремову грозит до 12 лет лишения. В суде актер вину не признает. Накануне на заседании он заявил, что отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Ефремов заявил, что наймет адвокатов «посильнее».

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