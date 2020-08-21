Миру предрекли голод «библейских масштабов» из-за пандемии

Голод в мире уже находится на заоблачном уровне Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Вследствие пандемии коронавируса риск голода может достигнуть «библейских масштабов». Об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли.

«Все данные указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов», — цитирует ТАСС Бисли. Также он отметил, что по прогнозу организации число людей, испытывающих недостаток в продовольствии, увеличится на 80% — со 140 млн до пандемии до 270 млн уже до конца этого года.

По словам Бисли, главная задача ВПП — обеспечить продовольствием 138 млн человек в 2020 году. «Это крупнейшая гуманитарная операция в истории», — подчеркнул он. Для реализации этого потребуется 4,9 млрд долларов в ближайшие шесть месяцев — на эту сумму можно будет продолжить гуманитарную деятельность в 83 странах мира, которые находятся в наиболее тяжелом положении.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий, пишет «Национальная служба новостей». В Центробанке отметили, что экономика России восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года, сообщает RT.

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