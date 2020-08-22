Лавров объяснил, зачем США вводят международные санкции

Введенные США санкции свидетельствуют о нежелании американцев выполнять многосторонние обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Вы перечислили уже целый ряд последних шагов администрации США, свидетельствующих об одном — о намерении администрации делать все, чтобы не быть связанными никакими международными многосторонними обязательствами», — цитирует Лаврова RT.
Он отметил, что о позиции Вашингтона свидетельствуют применяемые санкции. Так, США ввели ограничения на импорт из Китая, когда китайцы стали много продавать и мало покупать у американцев. В отношении Ирана были введены санкции, когда США решили, что страна «плохо себя ведет». При этом американцы «заявляют всем остальным, чтобы они не смели торговать с теми государствами, которые США хотят изолировать».
Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что против России введено такое количество санкций, что у США практически не осталось целей для новых ограничений. По словам советника президента, США в курсе всех попыток России, Китая и Ирана повлиять на американские выборы. Он заверил, что принимаются необходимые меры против этого. В противном случае страны, которые предпримут попытку вмешательства, ожидают жесткие последствия.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.