У многих школьников были проблемы с учебой в дистанционном формате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Каждый пятый школьник выступил за то, чтобы в российских школах было частично сохранено дистанционное обучение. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-школой Skysmart.

В опросе приняли участие 1,3 тысячи респондентов. «20% школьников считают, что обучение должно быть наполовину дистанционным. Но при условии, что цифровые инструменты будут исправно работать, а все ученики будут обеспечены компьютерами и доступом в интернет», — пишет RT со ссылкой на результаты исследования.

Однако среди всех опрошенных почти половина школьников (49%) стала больше ценить очное обучение, испытав дистанционный формат на практике. Главными достоинствами очного обучения назвали то, что в таком формате учителя лучше объясняют материал (30%), есть живое общение с одноклассниками (29%) и с учителями (11%). Самым некомфортным в традиционном обучении школьники назвали необходимость ранних подъемов (25%) и невозможность учиться в своем темпе (17%).

Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что новый учебный год должен начаться в России 1 сентября в традиционном режиме, то есть в стенах школ, напоминает агентство Nation News. В стране не будут переносить сроки Дня знаний из-за коронавируса, однако многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации конкретно в регионах. Но массовые мероприятия в школах нельзя будет проводить вплоть до 1 января 2021 года, передает телеканал 360.

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