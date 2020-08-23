Для защиты Навальному в Германии присвоили особый статус

Российскому блогеру Алексею Навальному в Германии присвоили особый статус «гостя канцлера». Это сделано для максимальной защиты Навального, объясняет немецкий журналист Тео Колл.
«Это был не политический сигнал, а бюрократический трюк, призванный обеспечить максимальную защиту российского политика со стороны полиции», — цитирует Колла телеканал ZDF. Слова журналиста подтвердили в министерстве внутренних дел Германии. Немецкое МВД уточняет — усиленную защиту Навального можно расценивать как заявление в адрес Москвы.
Во время полета Навальный был в критическом состоянии, утверждает продюсер НКО «Кино во имя мира» Яка Бизель, который стал одним из инициаторов перевозки блогера в Германию. 22 августа полиция даже выставила посты у клиники «Шарите», куда поместили Навального. Правоохранители подтвердили, что их появление связано с госпитализацией российского блогера.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Блогер впал в кому, пишет RT. Предположительно Навального могли отравить неизвестным пока веществом.
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