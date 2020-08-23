Белорусские военные решили вмешаться в происходящее в стране Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Министерство обороны Беларуси выступило с обращением к протестующим. Текст заявления размещен в телеграмм-канале ведомства.

Неприязнь белорусских военных вызвала символика протестующих и то, что они проводят свои акции возле памятников и мемориалов. «Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства… сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем», — говорится в обращении.

В ведомстве подчеркнули, что с 23 августа берут мемориалы и памятники под свою защиту. Там также предупредили: «В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах — вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией». Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил — с 24 августа силовики возобновляют работу с митингующими.

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. По официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. В тот же день в стране начались акции несогласных, которые продолжаются до сих пор. Они выступают под бело-красно-белым флагом — флагом Белорусской народной республики, существовавшей в 1918-м году. Во время Великой Отечественной войны под этими цветами оперировали прогерманские белорусские формирования и партизанские подразделения, действовавшие против немцев, но не подчинявшиеся Москве.