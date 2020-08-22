С понедельника, 24 августа, в Белоруссии возобновится работа силовиков против митингующих. Об этом на митинге в Гродно заявил глава государства Александр Лукашенко.
«Я только что сказал: суббота, воскресенье — на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью», — приводит ТАСС слова Лукашенко.
В частности МВД и КГБ поручено установить порядок в Гродненской области, «аккуратно выявив подстрекателей». Лукашенко указал, что у власти есть соответствующие списки. Вместе с тем он заявил, что организаторы протестов находятся в Европе — «под Варшавой, под Вильнюсом».
Ранее на митинге в Гродно Лукашенко заявил, что с 24 августа все бастующие предприятия будут закрыты. А после паузы будет принято решение, кого принимать обратно на работу, а кого нет. Также глава Белоруссии в разговоре с журналистами поблагодарил президента РФ Владимира Путина за совет не молчать, а открыто выступить в ответ на действия оппозиции.
Кризис в Белоруссии начался после объявления результатов выборов 9 августа. Власти заявили о победе Лукашенко с результатом в 80%. Многие посчитали итог сфабрикованным. В ответ на митинги было задержано более пяти тысяч человек. Поступало множество сообщений о жестоких избиениях задержанных.
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