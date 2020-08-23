Тысячи людей находятся в данный момент на площади Независимости в центре Минска. Большое количество собравшихся можно наблюдать на кадрах видео, размещенного в телеграмм-канале ТАСС.
Слышно, что с помощью музыки советских времен на площади пытаются заглушить лозунги, скандируемые собравшимися. По информации ресурса TUT.BY, число протестующих уже превысило 100 тысяч человек. На сайте правительственного агентства БелТА информации о происходящем пока нет.
Между тем, TUT.BY отмечает, что сегодня возле стелы музейно-паркового комплекса «Победа» появились белорусские военные. Ранее минобороны страны выпустило заявление, в котором отметило, что берет под охрану памятники и мемориалы.
Протесты в Белоруссии не утихают с 9 августа. В тот день в стране состоялись президентские выборы. Победителем, по официальной версии, оказался действующий глава государства Александр Лукашенко.
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