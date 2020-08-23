Протестующие заняли центр Минска, в город введены военные. ВИДЕО

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Белоруссия, митинг, протест, Белоруссия, опозиция белоруссии, опозиционный флаг
В Минске продолжаются многотысячные протесты Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA
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Протесты в Белоруссии

Тысячи людей находятся в данный момент на площади Независимости в центре Минска. Большое количество собравшихся можно наблюдать на кадрах видео, размещенного в телеграмм-канале ТАСС.

Слышно, что с помощью музыки советских времен на площади пытаются заглушить лозунги, скандируемые собравшимися. По информации ресурса TUT.BY, число протестующих уже превысило 100 тысяч человек. На сайте правительственного агентства БелТА информации о происходящем пока нет.

Между тем, TUT.BY отмечает, что сегодня возле стелы музейно-паркового комплекса «Победа» появились белорусские военные. Ранее минобороны страны выпустило заявление, в котором отметило, что берет под охрану памятники и мемориалы.

Протесты в Белоруссии не утихают с 9 августа. В тот день в стране состоялись президентские выборы. Победителем, по официальной версии, оказался действующий глава государства Александр Лукашенко.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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