Политолог Любич: когда забастовки приведут к свержению Лукашенко

Если рабочие продолжат бастовать, президент Беларуси Александр Лукашенко не сможет сохранить свой пост дольше пары месяцев. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил политолог и экономист Антон Любич. Он напомнил, что к забастовкам присоединились уже все 10 крупнейших предприятий страны.
«На мой взгляд, к забастовке присоединились предприятия, чье участие необходимо, чтобы у режима Лукашенко начались существенные перебои с финансированием. Если забастовки спадать не будут, то внутри режима начнется разброд, шатание и это приведет к его падению. Сейчас вероятность ухода Лукашенко — 100%. Срок измеряется неделями, максимум парой месяцев», — говорит Любич.
Эксперт подчеркнул, что ситуация в Беларуси уже достигла своего апогея. В случае продолжения забастовок у Лукашенко не хватит ресурсов, чтобы им противостоять, говорит Любич.
Политолог напомнил, что украинский коллега Лукашенко Виктор Янукович после начала протестов продержался на посту три месяца. Однако при Януковиче не было забастовок на всех предприятиях. К тому же, он был более рациональным человеком, считает Любич.
Лукашенко 22 августа объявил о закрытии бастующих предприятий. Однако белорусский политолог уверен, что есть причины, по которым слова президента нельзя воспринимать всерьез.
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