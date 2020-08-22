Выяснилось, почему Лукашенко не сможет закрыть бастующие заводы

Белорусские власти объявили забастовку народу, но угроза президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии заводов бессмысленна, заявил в беседе с URA.RU белорусский политолог Валерий Карбалевич.
«Это уникальная ситуация, когда власть объявляет забастовку народу. Дистанция между риторикой Лукашенко и реальностью настолько большая, что я к этому всерьез не отношусь. Если власть выполнит угрозу, то за счет чего будет пополняться государственный бюджет, с чего Лукашенко будет получать зарплату?» — говорит Карбалевич.
Политолог подчеркнул, что подобных забастовок никогда и нигде в мире еще не было. Так Лукашенко решил отомстить своему народу за то, что он его не любит, считает эксперт. Карбалевич также напомнил, что угроз со стороны властей Беларуси сейчас так много, что нет смысла серьезно дискутировать о закрытии заводов.
Александр Лукашенко заявил о закрытии бастующих предприятий на митинге своих сторонников в Гродно. Он поручил остановить заводы в понедельник, 24 августа. В то же время, оппозиция собрала более миллиона долларов для поддержки рабочих, которые ушли на забастовки, сообщает телеканал 360.
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