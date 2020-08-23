Еще одну вакцину от COVID протестируют на тысячах россиян

В Минздрав РФ поступила заявка с просьбой выдать разрешение на клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса. Дело в том, что Федеральный научный центр имени Чумакова хочет опробовать собственную вакцину на нескольких тысячах россиян, сообщил гендиректор учреждения Айдар Ишмухаметов.
«Ждем разрешения на проведение [клинических испытаний] и рассчитываем завершить их в октябре текущего года. Планируем, что в испытаниях примут участие более трех тысяч человек, что будет соответствовать требованиям ВОЗ», — цитирует ТАСС слова Ишмухаметова.
Ученый надеется, что массовое производство вакцины центра Чумакова начнется в ноябре 2020 года. Препарат сделают жидким. Курс вакцинации будет проходить в два этапа. Разница между первой и второй инъекцией составит 14 дней.
Первую в мире вакцину от коронавируса 11 августа зарегистрировали российский институт имени Гамалеи и Минобороны РФ. Также свой препарат сейчас испытывает центр «Вектор». Всего в России разрабатывается 26 вакцин от COVID-19.
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