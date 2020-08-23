Глава депздрава ХМАО заступился за врачей, лечивших Навального

Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский начинал карьеру в больнице, где лечили блогера Алексея Навального Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский выразил поддержку врачам омской больницы скорой помощи №1, где проходил лечение блогер Алексей Навальный. Об этом югорский чиновник написал у себя в аккаунте в Instagram.

Добровольский заявил, что для медиков самое главное — спасти пациента и при этом сохранить врачебную тайну. «Нет возможности комментировать лечение, защищаться от дурацких нападок и комментариев. Спасти больного, сохранить врачебную тайну. Даже если в этой беде и горе соратники, близкие пациента позволяют себе обидные несправедливые и ни на чем не основанные оценки работы врачей», — написал глава депздрава ХМАО.

Добровольский выразил особый слова поддержки главврачу омской больницы Александру Мураховскому и его заместителю Анатолию Калиниченко. Он назвал БСМП №1 кузницей кадров и отметил, что сам начинал там карьеру сначала в качестве санитара, а потом хирурга. «Желаю скорейшего выздоровления и Алексею Навальному, так неожиданно („с неба!“) начавшему свое вынужденное лечение в Омске и продолжающему его в Берлине, и тем сотням пациентов БСМП-1, которые выздоравливают в Омске», — написал Добровольский.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Затем было принято решение перевезти блогера в Берлинскую больницу. Его состояние после перелета не ухудшилось.