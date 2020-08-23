В Кургане владельцы павильонов экс-лидера ОПГ судятся с мэрией

Администрация Кургана не включила торговые павильоны на Некрасовском рынке, ранее принадлежавшие экс-лидеру ОПГ Дмитрию Попову, но приобретенные другими гражданами, в схему нестационарных торговых объектов (НТО). Информацию URA.RU рассказал юрист, представляющий интересы владельцев павильонов.
«Объекты, которые давно располагаются на территории, определенной под ярмарку, должны включить в схему НТО. Это предусмотрено законом о торговой деятельности и Земельным кодексом», — пояснил юрист. Мэрия несколько лет отказывает в выделении участка. Сейчас готовится заявление в суд.
Не согласны предприниматели и с тем, что мэрия заключила соглашение с АО «Курганский центральный рынок» об организации ярмарки. Компания принимает с предпринимателей арендные платежи. «Администрация не хочет получать деньги, отсылает в адрес Центрального рынка. По закону организатором ярмарки должно быть лицо, у которого либо здание в собственности либо земельный участок. Им ничего не выделялось. Мы документов не видели. Другое дело, что они могли распределить участки, не публикуя», — пояснил юрист. Соглашение об организации ярмарки оспаривается в УФАС.
В пресс-службу мэрии направлен запрос. На момент публикации ответа не поступило. Не удалось получить комментарии представителей ООО «Новый рынок», которые являются управляющей организацией АО «Курганский центральный рынок», на звонки не ответили. Сейчас на Некрасовской ярмарке активно идет обновление.
Криминальные разборки вокруг Некрасовского рынка идут с давних времен. В них участвовали осужденные члены ОПГ «Локомотив», которые из-за мест на рынке совершали нападения на бывшего вице-мэра Виктора Серкова и экс-заместителя директора МУП «Зауралснаб» Валентины Ветцель.
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