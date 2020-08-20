В Беларуси возбудили уголовное дело о захвате власти

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о «Захвате власти» после создания в стране Координационного совета оппозиции. Об этом сообщил генпрокурор Александр Конюк.
«Уголовное дело возбуждено после создания координационного совета оппозиции», — пишет РИА «Новости». Дело возбуждено по статье 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности). Создание Координационного совета оппозиции, по словам Конюка, направлено на захват власти, а также на причинение вреда национальной безопасности республики.
Координационный совет оппозиции был создан в стране после прошедших выборов. Согласно официальным результатам, около 80% набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. По данным независимых экзитполов, уверенную победу одержала его оппонент Светлана Тихановская. Во многих странах мира, в том числе странах ЕС, признали выборы недействительными и призвали к проведению нового плебисцита, передает телеканал 360.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.