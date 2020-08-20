В Беларуси возбудили уголовное дело о захвате власти

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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Дело возбуждено по статье 361 Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о «Захвате власти» после создания в стране Координационного совета оппозиции. Об этом сообщил генпрокурор Александр Конюк.

«Уголовное дело возбуждено после создания координационного совета оппозиции», — пишет РИА «Новости». Дело возбуждено по статье 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности). Создание Координационного совета оппозиции, по словам Конюка, направлено на захват власти, а также на причинение вреда национальной безопасности республики.

Координационный совет оппозиции был создан в стране после прошедших выборов. Согласно официальным результатам, около 80% набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. По данным независимых экзитполов, уверенную победу одержала его оппонент Светлана Тихановская. Во многих странах мира, в том числе странах ЕС, признали выборы недействительными и призвали к проведению нового плебисцита, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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