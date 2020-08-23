23 августа 2020
22 августа 2020

Писатель Крапивин снова попал в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилей писателя Владислава Крапивина. Екатеринбург , крапивин владислав, портрет
Владислав Крапивин помещен в реанимацию второй раз за 12 дней Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский 81-летний писатель Владислав Крапивин второй раз за последние дни попал в реанимацию. Об этом сообщила невестка писателя Лариса Крапивина ТАСС.

«Крапивин вновь переведен в реанимацию в Свердловской областной клинической больнице №1», — заявила Крапивина. Редакции URA.RU с Крапивиной связаться не удалось, она не отвечает по телефону.

Ранее URA.RU писало, что писателя госпитализировали в середине июля с подозрением на инсульт. Позднее врачи заподозрили у него коронавирус, но он не подтвердился. 7 августа Крапивина выписали, хотя его состояние было еще хуже, чем до госпитализации. После разразившегося скандала 12 августа к Крапивину приехали врачи и приняли решение о срочной госпитализации в ОКБ № 1. Писателя прооперировали и поместили в реанимацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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