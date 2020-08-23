Челябинский криминальный авторитет ликвидирует свой профсоюз

Александр Морозов наигрался в общественников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отсидевший 19 лет за бандитизм, вымогательство и заказные убийства, уроженец Челябинской области Александр Морозов ликвидирует свою общественную организацию. Речь идет о профсоюзе «Братство Морозов — Златоуст». В налоговые органы поданы документы о ликвидации организации.

Профсоюз зарегистрирован в октябре 2016 года, через полгода после того, как Морозов вернулся в Златоуст, отсидев полный срок. Морозов также провозгласил о создании одноименного монашеско-рыцарского ордена, религиозной организации и даже приобрел сиреневую сутану. Юридически орден не был оформлен.

«Профсоюз регистрировали, чтобы создать фонд, якобы для защиты заключенных, — рассказал URA.RU источник в Златоусте. — Но Морозову денег так е дали, а он наигрался в общественников». Согласно сервису СБИС, профсоюз финансовой деятельности не вел. Морозов на запрос URA.RU о ликвидации профсоюза, не ответил.

Профсоюз фигурировал как истец к аэропорту Домодедово, Иски были проиграны. В последний раз Морозов напомнил о себе в июне. Вернувшись из Подмосковья в Златоуст он пытался устроить массовую вечеринку по случаю своего дня рождения. Из-за пандемии коронавируса мероприятие запретили, а Морозову пришлось покинуть город.

Банда Морозова, созданная в начале девяностых, была одной из самых ОПГ Урала. Ее разгром пришелся на вторую половину девяностых. За Морозова вступались знаменитости, в том числе певец Иосиф Кобзон, но это не помогло.