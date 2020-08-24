Кремль успокоил губернаторов, которых ждут сложные выборы

Кремль не видит проблемы в том, что губернаторские выборы в ряде российских регионов могут перейти во второй тур. Победа в таком голосовании действующих глав-кандидатов, получивших поддержку президента Владимира Путина, не умаляет значимость кампании, ответил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Каждый кандидат работает в рамках избирательной кампании и никакой трагедии во вторых турах нет. Разумеется, тот кандидат, который обладает наибольшей поддержкой жителей региона, избирается в первом туре. Но победа и в первом, и во втором туре легитимна, соответствует нашему законодательству и является абсолютно достойным результатом», — ответил на вопрос URA.RU Песков.
Ранее URA.RU писало о вероятности вторых туров губернаторских выборов 13 сентября в ряде регионов. Свежее исследование «Минченко Консалтинг» говорит о том, что сложности во время избирательной кампании могут возникнуть даже у кандидатов, поддержанных Путиным. Так, к примеру, аналитический центр включил врио губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в список глав с низким уровнем устойчивости. Тот встречался с главой государства по ВКС в июне.
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