Расходы россиян на подключение газа переложат на «Газпром»

Подключение газопровода к дому в среднем обходится в 400 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Единая Россия» предложила переложить с россиян на «Газпром» все расходы, связанные с подключением жилья к газораспределительным сетям. На совещании по газофикации регионов секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что стоимость подведения газопровода бывает непомерно высокой для граждан, в среднем она составляет 400 тысяч рублей.

«Бывали случаи, когда гражданам за эту услугу предлагали заплатит астрономические суммы — к примеру, в Тюменской области жителю одного села выставили счет на 28 миллионов рублей. Все потому, что магистраль была перегружена, и до его дома нужно было тянуть 41 километр труб», — сказал Турчак.

В Свердловской области для пенсионеров была увеличена компенсация за подключение домов к газу. «Если раньше сумма возмещения была 35 тысяч рублей, то в этом году она составляет уже 70 тысяч рублей. Эта льгота востребована жителями: в 2019 году ее получили 1672 человека», — сообщил секретарь местного реготделения партии Виктор Шептий. Но в «Единой России» считают, что работы должны проводиться полностью за счет «Газпрома», а граждане должны платить только за газовые котлы и плиты.

Виктор Шептий сообщил о востребованности льгот, касающихся подключения газа Фото: пресс-служба «Единой России»

Помимо этого, единороссы предложили Минэнерго РФ сократить до трех месяцев сроки подведения газа к домам. Сегодня в регионах люди ждут подключения до двух лет. Также Турчак настоял на введении принципа «единого окна»: «Люди должны иметь возможность получить услугу через МФЦ или газораспределительные организации, а не бегать по инстанциям».

В случае, если провести газопровод до населенного пункта невозможно, для жителей должны действовать особые условия по покупке сжиженного газа в баллонах, который сейчас стоит дороже трубопроводного. Координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в Курганской области Роман Сергеечев добавил, что в некоторых селах сложилась «критическая ситуация с оборотом газовых баллонов из-за их дефицита».

Трубопроводный газ стоит дороже, чем сжиженное топливо в баллонах Фото: пресс-служба «Единой России»

«Срок эксплуатации баллонов, находящихся у населения, истекает, а поставщик из-за нехватки денежных средств, не успевает закупить новые. Для населения ситуация осложняется еще и тем, что поставщик газа не принимает обратно баллоны с истекшим сроком эксплуатации, возлагая ответственность за замену неисправного баллона на потребителя», — сказал Сергеечев.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов считает, что жители труднодоступных территорий смогут экономить на отоплении домов, если будет введена система долгосрочных контрактов для бытового потребления граждан и увеличен норматив продажи топлива на бирже. Партийцы планируют включить предложения в федеральный проект «Газификация и газоснабжение регионов Российской Федерации на период до 2030 года». Для работы над инициативами «Единая Россия» создаст рабочую группу, в которую войдет руководство «Газпром межрегионгаз», представители Минсельхоза, Минфина и Минстроя. Кроме того, партия запустит партпроект по контролю газификации регионов.