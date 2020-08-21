Главный единоросс едет в Курган с проверкой

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Всероссийский экологический форум партии «Единая Россия» «Чистая страна». Челябинск, портрет, турчак андрей
В Курган едет главный единоросс Андрей Турчак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Курганскую областную думу-2020

Курган с рабочим витом посетит секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Приезд в Курган главного единоросса намечен на 25 августа. Об этом URA.RU стало известно от источников, в ЕР информацию подтвердили.

«В следующий вторник в Курган приедет Андрей Турчак. Визит связан с обсуждением предстоящих выборов, которые пройдут в регионе в сентября», — пояснил источник.

По его словам, в Кургане готовятся к приезду высокого гостя. Активно ремонтируют дороги, по которым повезут Турчака. Готовятся отчитаться перед секретарем Генсовета партии и курганские единороссы. Они расскажут о планах на выборную кампанию 2020 года.

В ЦИК партии «Единая Россия» URA.RU подтвердили, что Турчак будет в Кургане 25 августа. Получить комментарии в региональном отделении партии URA.RU не удалось. Руководители в момент звонка были заняты.

Выборы в Курганскую областную думу пройдут с 11 по 13 сентября. За места в облдуме будут бороться кандидаты от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста», «Партии пенсионеров».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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