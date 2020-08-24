«Моменты-Екатеринбург» удивят читателей новыми темами и языком

Обновление сайта «Моменты-Екатеринбург» будет приостановлено на время творческих поисков Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Портал «Моменты-Екатеринбург», рассказывающий о неполитических новостях уральской столицы, подготовит для читателей новый формат, более соответствующий современным темам города. Об этом URA.RU сообщил издатель медиа. Чтобы у редакции не было соблазна вернуться к использованию старых приемов, обновление сайта и соцсетей «Моментов-Екатеринбург» приостанавливается.

Агентство ярких новостей «Моменты» было создано как конкурент традиционного «глянца»: регулярное обновление сайта должно было оттянуть аудиторию у тематической прессы, выходящей раз в один-два месяца. С этой задачей редакция справилась. Однако ясно, что в 2021 году уже нельзя будет быть глянцем — ни бумажным, ни виртуальным: такой формат не соответствует настроениям екатеринбуржцев.

Это стало ясно на фоне успеха «Моментов-Тюмень», запущенных в начале 2020 года и сразу ориентировавшихся на контакт с пассионарными, содержательными молодыми тюменцами. Без погони за трафиком, нанесения ярлыков изданию удалось собрать свою аудиторию. Поэтому издатель «Моментов-Екатеринбург» начинает работу по формулированию нового месседжа, языка, подходов к дистрибуции.

Из опыта, на это потребуется несколько месяцев. Чтобы вернуться к читателям максимально скоро, на время творческих поисков обновление сайта будет приостановлено. Издатель открыт к любым предложениям и сотрудничеству с новыми авторами.