Экономист оценил вероятность дефолта осенью

Золото-валютные резервы России уменьшаются, но у государства еще есть деньги для погашения долга, рассказал экономист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У дефолта есть несколько разновидностей: суверенный, технический, корпоративный и перекрестный. Для страны представляет опасность только один — при суверенном дефолте государство теряет способность выплачивать внешние долги. Об этом журналистам рассказал руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов.

Суверенный дефолт, как объяснил экономист, может привести к долгосрочному кризису и прочим неприятным последствиям. «Дефолт — это невозможность исполнять свои обязательства», — цитирует Шабанова телеканал «360». По словам специалиста, золото-валютные резервы России уменьшаются, однако у государства еще есть деньги для погашения долга. Следовательно, пока дефолта не будет, считает специалист.

Однако девальвация возможна, утверждает экономист. Ее сроки предсказать тяжело из-за многих факторов влияния на обесценивание рубля. «Девальвация возможна, потому что не стоит забывать о выборах в США и о новых возможных санкциях, о геополитике, которая мало зависит от экономики», — поделился Шабанов.

Ранее сообщалось, что российскую экономику ждет тяжелейший кризис, сравнимый с дефолтом 1998 года, если цены на нефть марки Brent обрушатся до 5 долларов за баррель. Однако, как отметил доктор экономических наук Яков Уринсон, сейчас, по сравнению с 1998 годом, правительство имеет значительные золотовалютные резервы. Однако эксперты Вышей школы экономики (ВШЭ) считают, что повторение дефолта 1998 года маловероятно. По их мнению российская экономика достаточно стабильна, напоминает RNS .

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