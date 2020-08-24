В России резко выросли цены на школьные принадлежности

Минимальный базовый набор для учащихся обошелся в августе в среднем по 4,8 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Минимальный базовый набор школьника в этом году подорожал на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Специалисты изучали 40 миллионов кассовых чеков в сутки, которые поступали с более 900 тысяч онлайн-касс по всей стране с 1 по 19 августа. «Минимальный базовый набор для учащихся, который включает в себя школьную форму, рюкзак и необходимые канцелярские товары (ручки, карандаши, альбомы и др.), обошелся в августе в среднем по России в 4,8 тысяч рублей. Это на четверть выше, чем за тот же период прошлого года», — пишут «Известия».

Отмечается, что стоимость формы выросла на 32% и составила около двух тысяч рублей. Перед началом учебного года количество ее покупок подскочило на 27%. Комплект канцелярских принадлежностей увеличился в цене почти на треть и в среднем стоил 725 рублей. Его реализация выросла на 30%. Также на 14% подорожали дневник и пенал. В «Платформе ОФД» отметили, что этим летом на общий рост продаж товаров для детей повлиял демографический фактор: на 2020 год пришелся пик численности школьников за последние 10 лет.

Ранее россияне создали петицию с просьбой продлить данные выплаты на август для подготовки детей к школе. В Совете Федерации РФ предположили, что продление выплат возможно после возвращения Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, сообщает Nation News. По словам сенатора Валерия Рязанского, в бюджет не закладывались ресурсы для возобновления данной финансовой помощи.

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