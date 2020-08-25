Прокурор, отслуживший в трех регионах УрФО, ушел в отставку

Александр Кондратьев вернулся в Курган Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

С поста прокурора республики Хакасия уволился Александр Кондратьев, начинавший карьеру в трех регионах УрФО. Кондратьев ушел на пенсию после коллегии Генпрокуратуры УрФО, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

Официального сообщения об отставке Кондратьева на сайте прокуратуры республики нет. Опция «Руководители» недоступна. ИА «Хакасия» писало в июле, что Кондратьев может уйти в отставку, но других сообщений в местных СМИ не было. Но в базу данных ЕГРЮЛ уже внесены изменения и врио прокурора Хакасии указан Денис Стон, ранее работавший в статусе заместителя Кондратьева.

«Кондратьев просто ушел на пенсию, по выслуге лет. Ему 54 года, из которых он отслужил в прокуратуре 19 лет. На пенсию давно заработал. Окончательное решение уйти принял после коллегии Генпрокуратуры РФ, которая состоялась 30 июля», — рассказал источник. По словам инсайдера, Кондратьев вернулся в Курган. По телефону пресс-службы прокуратуры Хакасии никто не ответил. URA.RU направило официальный запрос в ведомство.

Кондратьев начинал карьеру в Курганской области. В органы прокуратуры поступил в 1991 году после окончания Свердловского юридического института (ныне Уральская юридическая академия). В 2007 году был назначен прокурором ХМАО, к этому времени он занимал должность зампрокурора Курганской области. В июне 2015 года стал прокурором Челябинской области. В августе 2019 был переведен в Хакасию, где получил пост прокурора республики.