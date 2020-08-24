24 августа 2020

Экономист оценил потери россиян из-за ошибок при расчете пенсий

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионеры могли недополучить до трех млрд рублей, считает финансовый аналитик Витали Калугин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за ошибок при расчете пенсий россияне могли недополучить до 3 млрд рублей за два года. Однако в основном такие просчеты происходили не по вине сотрудников ПФР, а по техническим причинам. Поэтому случаи нельзя считать массовыми, а потерянные деньги россиянам должны вернуть, заявил URA.RU финансовый аналитик Виталий Калугин.

Ранее в ПФР заявили, что в 2017—2019 годах некоторым россиянам занижали пенсию из-за ошибок при расчетах. Они происходили из-за того, что на одного человека могли быть открыты сразу несколько СНИЛС, а также из-за появления двойных лицевых счетов после смены фамилии получателя.

«Коль скоро эти ошибки немассовые и неумышленные, их размер мне кажется невеликим. Может быть, это миллиард рублей, может, два или три. Но раз ошибки выявлены, будет проводиться тотальный аудит, деньги до людей доведут», — рассказал Калугин в беседе с корреспондентом агентства.

Экономист предположил, что эти ошибки имеют техническую природу и здесь нет злого умысла, поскольку нет прямой материальной выгоды для бухгалтеров, которые бы закрывали глаза на эти просчеты. «У них нет KPI, если им удается начислить выплаты меньше», — добавил он

По его словам, ошибки могут быть связаны с тем, что ПФР не имеет такой же отлаженной информационной инфраструктуры, как например, Федеральная налоговая служба. Скорее всего, неточности при расчетах возникали не в крупных городах, где хорошо развита IT-инфраструктура, а в небольших населенных пунктах, считает экономист. «Ошибки связаны с мелкими и средними городами, там где подслеповатый сотрудник что-то неверно вбил», — подытожил Калугин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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