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Раскрыты детали визита федерального министра в Пермь и Кунгур

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый терминал аэропорта Большое Савино. Пермь, 11
Министр труда РФ Антон Котяков прилетает в Пермь 25 августа Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Министр труда и социальной защиты правительства РФ Антон Котяков посетит 25 августа Пермь и Кунгур. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе губернатора Пермского края. Там пояснили, что Котяков также встретится с врио губернатора Дмитрием Махониным и обсудит вопросы поддержки занятости в регионе.

«Котяков посетит подведомственное Минтруду РФ учреждение — Кунгурский техникум-интернат, расположенный в п. Садоягодное Кунгурского района», — рассказали URA.RU в пресс-службе пермского губернатора. С министром обсудят вопрос строительства нового учебного корпуса и реконструкции студенческого общежития.

Также Котяков посетит новый корпус Верхне-Курьинского геронтологического центра на Гайве. Здание на 150 мест построили в 2020 году за счет средств федерального бюджета. После этого пройдет рабочая встреча министра с врио Махониным.

URA.RU рассказывало, что 17 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с врио Махониным обозначил главные проблемы региона — высокую безработицу и проблему ветхого и аварийного жилья. После этого 20 августа Пермь уже посетил полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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