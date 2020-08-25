ПФР выплатил умершим пенсионерам сотни миллионов рублей

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ПФР выплатил пособия на сумму более 377 млн рублей умершим пенсионерам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пенсионный фонд России (ПФР) выплатил пособия на сумму более 377 млн рублей умершим пенсионерам. Об этом говорится в отчете Счетной палаты России по итогам проверки деятельности ПФР в 2017—2019 годах.

«Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн рублей», — говорится в отчете. Там добавили, что эти деньги могут вернуть через суд или родственники умершего пенсионера сами захотят возместить ущерб.

Ранее сообщалось, что Счетная палата РФ нашла ошибки в системе выплат пенсионных пособий россиянам, пишет «Национальная служба новостей». Так, из-за нарушений некоторые пенсионеры недополучали выплаты, передает телеканал 360. В разговоре с URA.RU финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что из-за ошибок при расчете пенсий россияне могли недополучить до 3 млрд рублей за два года, но такие просчеты происходили не по вине сотрудников ПФР, а по техническим причинам.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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