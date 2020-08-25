В Минпросвещения РФ озвучили дату начала учебного года

Ранее депутаты Госдумы предложили начать учебный год с 1 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Министерстве просвещения России отказались переносить начало учебного года с 1 сентября. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства вслед за инициативой депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова, который предложил начать учебный год с 1 октября.

«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства. По словам представителей министерства, регионам дали все необходимые установки, чтобы обучение проходило безопасно как для школьников, так и для учителей. Чтобы избежать вспышек заражения коронавирусом, школы будут действовать по предписаниям Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову, в котором выдвинул идею отложить начало учебного года на 1 октября. По его мнению, начинать обучение с сентября опасно, так как в стране каждый день фиксируется почти по 5 тысяч новых случаев коронавируса, напоминает телеканал 360.

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