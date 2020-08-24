Довыборы в гордуму Екатеринбурга перенесли

Власти Екатеринбурга приняли решение сдвинуть дату довыборов в Екатеринбургскую гордуму по избирательным округам №3 и№9 с 15 на 22 ноября. Об этом URA.RU сообщил руководитель аппарата мэрии Илья Захаров.
По его словам, первоначально довыборы предполагались на неделю раньше — 15 ноября. «Однако для этого решение пришлось бы принимать прямо сейчас. Мы обсудили этот вопрос и пришли к соглашению — администрация Екатеринбурга и городская избирательная комиссия — и приняли решение не торопиться», — прокомментировал Захаров. По его словам, дата будет окончательно утверждена на заседании горизбиркома 2 сентября.
Как писало URA.RU, гордумой ранее были прекращены полномочия двух депутатов. Елена Дерягина (округ №9) скончалась от тромбоэмболии в ЦГКБ №6; у нее был диагностирован коронавирус. В отношении Олега Кагилева (округ №3) вступил в силу приговор по уголовному делу о приготовлении к получению взятки.
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