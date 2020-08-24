Александр Подорога уже восемь лет возглавляет Муравленко Фото: Александр Подорога, Instagram

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

На место первого замгубернатора ЯНАО Алексея Ситникова после выборов в окружное заксобрание будет назначен нынешний мэр Муравленко Александр Подорога. Об этом сообщил URA.RU источник в политических кругах ЯНАО.

«В том, что Александр Подорога отправился в рабочую поездку вместе с главой региона нет ничего странного, — рассказал собеседник агентства, близкий к окружным правительственным структурам. — Губернатор Дмитрий Артюхов дает ему возможность лично ознакомиться с состоянием муниципалитетов ЯНАО». Окончательные решения по перестановкам в мэрии и правительстве будут приниматься уже в сентябре, пояснил инсайдер.

В правительстве ЯНАО сообщение не подтвердили, но и не опровергли. «У нас нет такой информации», — ответили в пресс-службе. Аналогичный ответ дали и в горадминистрации.

Ранее источники сообщали, что Алексей Ситников покинет пост в правительстве сразу после получения мандата депутата заксобрания. Официально данную информацию пока никто не комментирует.

В настоящее время губернатор совершает объезд региона. Глава округа уже побывал в Ноябрьске, Губкинском, Муравленко и Новом Уренгое, 25 августа Артюхов приезжает в Надым, где руководит назначенный врио главы Дмитрий Жаромских.

После визита губернатора в Новый Уренгой стало известно о еще одной замене в команде мэров. Артюхов анонсировал отставку Ивана Костогриза, которого заменит хозяйственный, открытый и современный человек, «настоящий северянин, патриот этой земли».