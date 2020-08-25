В Кремле назвали «пустым шумом» слова об отравлении Навального

Кремль не видит повода для уголовного расследования случившегося с Алексеем Навальным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Обвинения российских властей в отравлении блогера Алексея Навального являются «пустым шумом», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремль не видит поводов для уголовного расследования произошедшего, пока не установлен сам факт отравления.

«Для расследования должен быть повод. Сначала нужно найти вещество — установить, что стало причиной этого состояния. Пока мы констатируем нахождение пациента в коме», — отметил Песков в ходе конференц-кола. Он добавил, что рассматривать версию отравления как единственную было бы неверно.



Также Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что случившееся связано с политической деятельностью Навального. По словам Пескова, чтобы с уверенностью говорить об отравлении, немецкие врачи должны располагать доказательствами.

Кроме того, он напомнил, что снижение уровня холинэстеразы, о котором заявляют немецкие врачи, омские медики зафиксировали еще в первые часы госпитализации Навального. При этом до сих пор не установлены вещества, которые могли бы привести к снижению токсинов в крови блогера, заключил Песков.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омском аэропорту, откуда блогера доставили в больницу. Навальный впал в кому. После этого его перевезли в берлинскую больницу «Шарите», передает «Национальная служба новостей». Немецкие врачи сообщают, что блогер отравился токсином из группы ингибиторов холинэстеразы, напоминает RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.