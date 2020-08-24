Медучреждения оказались включены в «честный маршрут» губерантора Фото: Дмитрий Артюхов, Instagram

Неудачей закончилась попытка губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова записаться на прием к узким специалистам в поликлинике города Муравленко. На опубликованном каналом «Ямал Регион» видео глава региона получил ответ медиков, что все профильные врачи находятся в отпусках.

В регистратуре губернатор пытался взять талоны к эндокринологу, неврологу или окулисту, но ни к одному из них попасть не смог. «Всем практически занимаются терапевты», — отвечает главе региона сотрудница медучреждения.

Потерпев неудачу, глава региона обратился к руководителям медучреждений. «Уже пора активно браться за это и находить специалистов. Со своей стороны правительство региона сделало очень хорошие базовые условия. Благодаря решению о выплатах максимальных „северных“, становимся привлекательны с первого дня работы», — заявил Дмитрий Артюхов.

Оперативно получить комментарии о том, почему медучреждения за неполных восемь месяцев так и не были полностью укомплектованы, не удалось. В депздраве ЯНАО взяли время на подготовку ответа.

В настоящее время губернатор Дмитрий Артюхов объезжает дороги и муниципалитеты ЯНАО. 25 августа глава региона посетит Надым, затем отправится далее в направлении окружной столицы.

Об установлении максимальных северных выплат приезжающим на Ямал специалистам губернатор заявил еще в декабре прошлого года. Ранее у людей уходило на накопление северных надбавок от 2,5 до 5 лет.