Курганские власти проверят зарплату медиков, написавших Путину

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Специализированный Курганский дом ребенка. Курган, социальное такси, инвалидность, такси для инвалидов
Персонал дома ребенка в Кургане пожаловался на зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент здравоохранения Курганской области начал проверку «Курганского дома ребенка». Это связано с жалобой сотрудников на начисление заработной платы, направленную в приемную президента Владимира Путина.

«Департамент здравоохранения Курганской области принял решение провести дополнительную проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения в связи с жалобой сотрудников», — пояснили URA.RU в департаменте информационной и внутренней политики.

Там также уточнили, что зарплата персонала не уменьшилась. Однако изменились составляющие заработной платы — окладная часть (выросла) и стимулирующие выплаты. Руководство учреждения проводило собрания с коллективом по вопросу начисления зарплаты.

Персонал учреждения обратился к президенту в связи с тем, что медсестры дома ребенка с 2016 года перестали получать надбавку за категорию. Надбавка за стаж осталась отдельной строкой. «Медики у нас с одинаковым окладом. У сотрудниц без категории оклад такой же — 9120», — пояснила медик.

Сотрудники дома ребенка обращались за разъяснениями в надзорные органы. В ответах было указано, что зарплата медсестер за 2020 год — 31 035 рублей, в том числе стимулирующие выплаты — 5009 рублей. Персонал утверждает, что стимулирующих выплат не получают. При этом переработка идет свыше нормы — 100 часов. «Раньше говорили, что мы имеем право работать только до 1,5 ставок, сверх они не ставили часы, чтобы не оплачивать в двойном размере. А потом оказывается разрешение работать до 2 ставок. Это делается, чтобы не платить нам за переработку», — пояснила медик.

Персонал ГКУ «Курганский дом ребенка специализированный» написал коллективное обращение в приемную президента РФ Владимира Путина. Почти половина коллектива (50 человек) пожаловались на то, что часть зарплаты похищена.

Расчетный лист медсестры Дома ребенка в Кургане
Предоставлено читателем URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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