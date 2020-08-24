Вице-мэр Перми Людмила Гаджиева отвечает за транспортную реформу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутат Пермской городской думы Александр Филиппов предположил, что сотрудники мэрии замешаны в коррупционных схемах. Об этом он 25 августа заявил во время пленарного заседания думы, выступая с критикой транспортной реформы Перми.

«Сегодня фиксируется крайне лояльное отношение к перевозчикам, халатное отношение. Администрация не выполняет функцию заказчика, когда чиновник принимает решение: за это штрафовать, а за это — нет. На мой взгляд, это лежит за гранью законных вещей. Можно фиксировать наличие коррупциогенных факторов», — заявил Филиппов.

Депутат сказал, что мэрия врет. По его данным, убытки отрасли из-за пандемии значительно ниже (около 280 млн рублей) тех, которые представляет администрация. Также мэрия до сих пор не может наладить работу автоматизированной системы учета пассажиропотока (АСУП) и вместо этого использует данные единой системы оплаты проезда (ЕСОП), которая не имеет отношения к пассажиропотоку.

Вице-мэр Людмила Гаджиева, ответственная за транспортную реформу, ответила, что в снижении доходов виноват все же коронавирус. В пресс-службе мэрии пояснили URA.RU, что этот ответ является позицией администрации.

«Тот спич, который озвучил Александр Егорович — это консолидированное мнение рабочей группы. Та политика, которой придерживается департамент, о том, что все проблемы в пандемии, она приведет к тому, что мы не будем бороться с реальными проблемами», — добавил депутат Сергей Богуславский. За 7 месяцев бюджет Перми уже недополучил более 800 млн рублей за счет оплаты проезда. Ожидается, что эта цифра к концу года может увеличиться еще на миллиард.