Андрей Карлов разберется в проблемах Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Министр здравоохранения Андрей Карлов планирует поездку в Нижний Тагил, где накопилось множество нерешенных проблем в медицине. То, что поездка запланирована, URA.RU подтвердили в пресс-службе министерства.

«Поездка министра в Нижний Тагил состоится обязательно и в ближайшее время. О дате сообщу дополнительно», — уточнил пресс-секретарь министерства Константин Шестаков.

Источники, близкие к медицинским кругам сообщили, что медики Нижнего Тагила с нетерпением ждут Карлова, чтобы сообщить о своих проблемах. Так, в городе большой дефицит кадров. «Вместо положенных 17 анестезиологов в больницах еле нашли двух. Врагу не пожелаешь при такой загрузке оказаться на операционном столе», — рассказал инсайдер. Также в зону внимания министра может попасть конфликт в Демидовской больнице, где медсестры пожаловались в прокуратуру на невыплату доплат за работу с коронавирусными больными, после чего были уволены. Ранее в той же больнице массово увольнялись медики, однако главврач Сергей Овсяннников заявил URA.RU, что в настоящее время никаких конфликтов в больнице нет.

В конце июля 2019 года из Демидовской горбольницы массово уволились врачи из-за высокой нагрузки и низкой оплаты труда. Также заявления об увольнении написали все хирурги тагильской ГКБ №1. О ситуации стало известно в Кремле, после этого в ГКБ №1 приезжал областной министр здравоохранения Андрей Цветков, который убедил хирургов не увольняться.