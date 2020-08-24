Представители мэрии Екатеринбурга встретятся с владельцами екатеринбургских киосков в 16.00 27 августа. Как сообщил URA.RU лидер Союза предпринимателей НТО Екатеринбурга Денис Рудаков, об этом их известили по телефону.
«Нам сказали, что хотят выслушать нашу точку зрения. То есть спустя год [с начала конфликта] до них дошло, что с предпринимательским сообществом нужно общаться и выслушивать наше мнение», — сказал Денис Рудаков. Предпринимателям сообщили, что их примет вице-мэр по торговле Владимир Боликов, активистов обзвонила председатель комитета по товарному рынку Наталья Фирстова. В администрации Екатеринбурга подтвердили факт предстоящей встречи. «Мы настроены на конструктивное общение. Обязательно выслушаем предпринимателей и ответим на все их вопросы», — заявила URA.RU Наталья Фирстова.
Противостояние киоскеров и мэрии началось весной 2019 года, когда муниципалитет объявил о разработке новых правил размещения нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге, которые категорически не устроили предпринимателей. При этом мэр Александр Высокинский неоднократно заявлял о намерении очистить городские улицы от киосков. В ходе последнего выступления на эту тему он назвал НТО «криминализованным бизнесом», от которого практически не поступает арендная плата и в котором из-под полы торгуют «фунфыриками» со спиртным. Владельцы киосков обвинили мэра во лжи и написали заявление в Следственный комитет РФ с просьбой проверить высказывания градоначальника на разжигание ненависти и вражды (ч.2 ст. 282 УК РФ) и клевету (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ). Бизнесмены собрались выйти на несанкционированный митинг, но после звонка из мэрии отменили его.
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