Свердловский епископ уедет в Москву на повышение

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Пресс-конференция, посвященная главным событиям
Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений станет викарием патриарха Фото: Анна Майорова © URA.RU

Епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения (Кульберг) переводят на новую должность в Москву. Об этом URA.RU рассказал источник в епархии.

«В епархии распространены назначения максимально без связи с текущим регионом. Получит уважаемое место для службы. Вероятней всего он возглавит отдел по катехизации, где сейчас он замглавы», — сообщил собеседник.

Telegram-канал Церквач также утверждает, что свердловского епископа переведут в Москву, где он станет руководителем Синодального отдела религиозного образования и катехизации и викарием [помощником] патриарха Кирилла. Ожидается, что окончательное решение по Кульбергу в епархии примут в ночь на среду, 26 августа.

Официальные источники в свердловской епархии информацию не подтверждают, но говорят о высоких шансах на новое назначение. Телефон епископа Евгения на момент публикации материала был недоступен.

Должность замруководителя синодального отдела религиозного образования епископ Евгений получил в марте 2020 года. Это было связано связано с тем, что председатель отдела Меркурий слишком погружен в дела в связи с его недавним утверждением директором церковного завода «Софрино».

Обновлено в 21:28: в журнале заседания Священного Синода на сайте РПЦ от 25 августа указано, что епископ Евгений назначен викарием патриарха Московского и всея Руси. При этом его освободили от управления Нижнетагильской епархией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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